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Curewell Capital Makes Strategic Investment in ECA Medical
By Michael Barbella,3 days ago
Curewell Capital is acquiring a majority stake in ECA Medical from LongueVue Capital, the companies announced today. The Curewell investment provides ECA Medical with significant capital to support several growth initiatives, including expanding its product portfolio, manufacturing facilities, and capabilities. Neither company disclosed the deal’s financial terms. ECA Medical...