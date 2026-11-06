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Portland Airport Customs Stop Leads to Child Abuse Material Charge for Oregon Man
By Clara Robinson,8 days ago
A 30-year-old Oregon man already on probation for luring a child was arrested at Portland International Airport after federal agents allegedly found child sexual abuse material hidden on his phone. Alec Joseph Adams arrived at PDX on Oct. 28 on a flight from Reykjavik, Iceland, when a routine customs inspection turned into a federal case.