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DoD Must Embrace Autonomous On-Orbit Cyber Defense, DoD CIO Official Says
By Shaun Waterman,7 days ago
In the age of AI-powered hacking, keeping the U.S. military’s vital space-based capabilities functioning through enemy cyberattacks will require the Pentagon and its contractors to fully embrace autonomous on-orbit cyber defenses, a senior defense official told CyberSat this week. “Adversaries are actively utilizing machine learning to discover zero-day vulnerabilities...