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DOJ Reaches $13 Million False Claims Act Settlement with Defense Contractors Over Cybersecurity Compliance Failures
By Scott Gallisdorfer,7 days ago
Cybersecurity noncompliance continues to create FCA exposure. The settlement demonstrates that contractors may face significant liability for allegedly failing to satisfy contractual cybersecurity obligations, even when the government’s allegations do not identify a specific cyberattack or data breach. Incomplete cybersecurity documentation and inaccurate assessments create additional risks. DOJ focused...