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‘Not Interested in Preserving the Status Quo’: Greg Steube Launches Leadership Bid
By Mariane Angela,8 days ago
Rep. Greg Steube (R-FL) announced Thursday that he is running for House Republican Conference chair, arguing that the party’s election losses stemmed from broken promises and leadership’s unwillingness to pursue conservative policies. “Republicans didn’t lose because we were too conservative. We lost because we failed to deliver on...