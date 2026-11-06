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Katy Emergency Preparedness Guide: Essential Supplies, Water Storage, and Emergency Phone Numbers Every Family Should Know
8 days ago
KATY, TEXAS — Emergencies can happen with little warning. significant difference in an emergency. and prolonged power outages. Heavy rainfall can make roads impassable. freezing temperatures may damage water pipes. During extended emergencies, access to food,. medications, fuel and other essentials may. become limited. Families should maintain an emergency...