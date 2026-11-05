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Coastal Commission Approves Mirada Bridge Emergency Coastal Development Permit to Install 125 Sandbags; Restoration or Long-term Solution via Regular CDP in 120 Days or Notice of Violation
By Writers Corner,7 days ago
Getting your Trinity Audio player ready... DIRECTOR’S REPORT. From the California Coastal Commission meeting on Wednesday, November 4th, 2026. Agenda. North Central Coast District Director’s Report for November 2026: “Emergency CDP: G-2-26-0091, Mirada Road Pedestrian Bridge Erosion Protection (San Mateo County).” Coastal Commissioners. Permittee: County of...