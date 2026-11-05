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Top World News Stories: Midterm Bloodbath Crushes Congress as Trump Turns on Hegseth and Hollywood Mourns Patrick Stewart
By Samuel E. Ortiz,7 days ago
A dramatic national vote overturned legislative majorities in Washington, setting off immediate ripples through federal agencies while cultural communities paused to mourn beloved actor Sir Patrick Stewart. Overview: The 2026 midterm election results delivered decisive congressional majorities to Democrats, upending legislative control in Washington. The political shift prompted high-level executive...