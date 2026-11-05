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Pennsylvania Holiday Market Brings Alpine-Style Chalets, European Treats and Handmade Gifts to Downtown
By Derek Holloway,5 days ago
Wooden Alpine-style chalets, handmade ornaments, and the aroma of roasted chestnuts will bring a European Christmas atmosphere to downtown Pittsburgh this holiday season. The annual Pennsylvania market returns in November, offering an outdoor shopping experience inspired by traditional German holiday villages. Visitors can browse gifts from international artisans and local...
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