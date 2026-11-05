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Z-Wovens welcomes new creative director, mourns death of sales rep
By Jennifer Bringle,2 days ago
HIGH POINT, N.C. — Z-Wovens, maker of Sunbelievable performance fabrics as well as interior upholstery, has named Alana Hernandez as creative director. Hernandez has extensive experience in textile design, product development and creative leadership, previously holding the position of creative director at Ramtex. At Z-Wovens, Hernandez will lead the...