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University of Findlay Celebrates 21st Annual Helping Hands Food Drive
By Austin Arnold,6 days ago
The University of Findlay’s Helping Hands Food Drive continues its mission to combat food insecurity throughout Hancock County. Celebrating the campaign’s 21st year, campus and community members gathered Thursday, Nov. 5, for an awards ceremony recognizing this year’s achievements, announcing contest winners, and revealing the final food donation totals.