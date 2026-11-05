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Organ Mountain's unbeaten season ends suddenly in overtime
By Kurt Johnson Las Cruces Bulletin,7 days ago
Goalkeepers: Ashley Black, Organ Mountain, junior; Layla Duga, Mayfield, freshman. Defenders: Citlaly Perez-Gonzalez, Organ Mountain, senior; Mia Dean, Organ Mountain, sophomore; Emma Ruiz, Centennial, junior; Janelle Gutierrez, Mayfield, senior; Aubrie Herrera, Las Cruces, senior. Midfielders: Ariyah Vasquez, Organ Mountain, senior; Chloe Robey, Organ Mountain, sophomore; Alyssa Parra, Las Cruces, senior;...