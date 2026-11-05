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Assail Introduces Cassandra, a Proactive AI Agent Connecting Threat Modeling with Autonomous Security Testing
By PR Newswire,2 days ago
New capabilities in Ares identify emerging exposures, prioritize security assessments, and connect attack scenarios to validated findings and remediation verification. Assail, Inc., a developer of sovereign AI-powered offensive security platforms, today announced Cassandra™, a proactive AI agent integrated into its Ares™ platform, alongside expanded threat modeling capabilities that connect attack scenarios directly to autonomous security testing and remediation verification.