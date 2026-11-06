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Abortion advocates optimistic about potential shift in policy conversations as Texas Democrats prepare to step into top state positions
8 days ago
A historic election victory for Democrats in Texas could bring a significant shift in how the state approaches policy, including enforcement of abortion laws. A day after winning the Texas attorney general's race, Democrat Nathan Johnson told The Texas Tribune that he would not continue outgoing Republican AG Ken Paxton's strategy of suing out-of-state doctors who sent abortion medication to Texas, calling it a "judicially absurd position."