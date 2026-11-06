undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Boxing Great Gennady Golovkin Reacts As Cristiano Ronaldo Retires From Portugal National Team
By Gerard Crispin,7 days ago
› Boxing News › Boxing Great Gennady Golovkin Reacts As Cristiano Ronaldo Retires From Portugal National Team. Gennady Golovkin recently reacted to soccer superstar Cristiano Ronaldo announcing his decision to hang up his boots at the international level. After a glorious career spanning 23 years, 146 goals, and three...