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European Business Travel Spending Forecast to Reach €404 Billion in 2026 As Europe-Originating Trip Volume Reaches 600 Million
By Nevistas News,7 days ago
Europe-originating business travel spending is forecast to reach €404.0 billion ($453.9 billion) in 2026, up 7.0% year over year, demonstrating continued resilience amid a complex business environment. European-based organisations are expected to generate approximately 600 million business trips this year. While both spending and volume are growing, spending is...