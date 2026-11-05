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Madeline Bamberger Debord, Ohio’s Oldest Resident, Turns 111
By Stefan Maglov,5 days ago
Madeline Bamberger Debord, the oldest known resident of Ohio, USA, celebrated her 111th birthday in Cincinnati on 3 November. Madeline Bamberger Debord was born in Cincinnati, Ohio, on 3 November 1915. She graduated from Hughes High School in the 1930s. She and her husband, Ed, had one daughter. By the time she turned 110, she also had two grandchildren, seven great-grandchildren, and eight great-great-grandchildren.
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