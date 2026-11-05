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TTUHSC expands telehealth program to rural EMS using ‘Digital Care Suitcases’
By Noah Davila,8 days ago
Texas Tech University Health Sciences Center is expanding their portable telehealth equipment pilot program, which allows rural emergency medical crews to connect with hospital physicians using ‘Digital Care Suitcases,’ according to a university release. The Next Generation 9-1-1 program provides EMS agencies with specialized suitcases outfitted with video...