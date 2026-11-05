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Complete election results for all local races
6 days ago
Bill Berg (Incumbent) 3,013 (98.56%) Kara Eastlund 14,146 (99.05%) Wayne Seiberlich (Incumbent) 15,226 (98.69%) Jeff Edblad (Incumbent) 14,108 (98.51%) Tim MacMillan 2,726 (98.70%) CHISAGO COUNTY SHERIFF. Brandon Thyen (Incumbent) 19,565 (98.82%) CHISAGO COUNTY ATTORNEY. Janet Reiter (Incumbent) 17,510 (98.60%) NORTH BRANCH CITY COUNCIL (ELECT TWO) Jim Ibinger (Incumbent) 2,059 (42.62%)