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Sewerage and Water Board New Orleans performing emergency water repairs east of St. Bernard Avenue
7 days ago
Customers east of St. Bernard Avenue will be experiencing lower-than-normal water pressure as Sewerage and Water Board crews perform an emergency water repair. Sewerage and Water Board crews and contractor Boh Bros began an emergency water disruption on Thursday to facilitate the emergency water main repair at Duel and Pauger streets.
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