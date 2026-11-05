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Bandai Namco shows Roger Jr.'s unique intro animation with Panda in Tekken 8
By Justin AdaptiveTrigger Gordon,8 days ago
Roger Jr. is set to join Tekken 8 on November 12th via early access. He's the third DLC fighter joining via Season 3 after Kunimitsu and Bob. This is a fairly big deal considering that Roger Jr. hasn't been playable in a mainline Tekken game since Tekken 6: Bloodline Rebellion back in 2007-2009. Needless to say, the developers are clearly putting in an effort to ensure that Roger Jr. looks his best in HD graphics.