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Aggieland pregnancy outreach leads adoption conversations
By Luke Galindo,8 days ago
BRYAN, Texas (KBTX) - Aggieland pregnancy outreach is hosting a free presentation on Nov. 12 designed to help professionals and community members navigate conversations about adoption. The presentation, titled “Leading Adoption Conversations,” is geared toward individuals working in social services, education, health care, ministry, and pregnancy support services who may...
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