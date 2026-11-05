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Data-center developers face a new approval map after the midterms, starting in Texas
7 days ago
Texas governor-elect Gina Hinojosa pledged to ban data-center approvals until the legislature passes new laws, Reuters reported. The Data Center Coalition said members would keep building in Texas while working with state and local governments. Under an ERCOT process being finalized, projects must certify local approvals to qualify for accelerated...
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