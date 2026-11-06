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Streator Tornado Relief Fundraiser Brings In $6,500
8 days ago
After a tornado, recovery can take months, sometimes even years. Following a twister hitting south Streator on June 11th, a fundraiser was held August 16th to benefit storm victims called “Rocking for Recovery”. Organizers recently presented a check for $6,500 to the Starved Rock Country Community Foundation. Funds will go towards recovery efforts after the tornado destroyed dozens of homes.
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