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Timberwolves Lose Double-Double Machine After Stunning Change of Heart
By Alder Almo,7 days ago
The Minnesota Timberwolves thought they had their man. A few hours later, Norchad Omier was headed somewhere else. After initially agreeing to a two-way contract with Minnesota, Omier changed his mind and decided to join the Cleveland Cavaliers instead, according to HoopsHype's Michael Scotto. The unexpected reversal leaves the Timberwolves...