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Claim Severity in A&E Professional Liability Climbs Even as Frequency Holds Steady
By R&I Editorial Team,3 days ago
Professional liability claims against architects and engineers are not becoming more common, but they are becoming far more expensive to defend and resolve, according to Victor Insurance Managers’ 2026 A&E Cost of Risk Report. Across Victor’s U.S. portfolio, average claim severity increased approximately 62% in nominal dollars between the...