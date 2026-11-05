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Gar-Field girls basketball coach charged after allegedly sexually assaulting player in Woodbridge
By Trevor Baratko, InsideNoVa,8 days ago
This article was republished with permission from WTOP’s news partner InsideNoVa.com. Sign up for InsideNoVa.com’s free email subscription today. Read the article on Inside Nova. The head coach of the Gar-Field High School girls basketball team has been arrested and charged after allegedly sexually assaulting a player. Demetrius...