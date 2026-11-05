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Rising demand puts Locaweb’s data center strategy to the test
By Victoria Gayton,6 days ago
Growing demand and hardware shortages are forcing service providers to rethink data center capacity planning. For Locaweb Serviços de Internet S/A, a cloud hosting and digital services provider based in Brasil, keeping up with customer needs means anticipating infrastructure requirements earlier and finding alternatives when equipment isn’t readily available.