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Trump warns of “disaster” as democratic socialists secure mayoral wins in Los Angeles, Washington
By ANI,7 days ago
Washington DC [US], November 6 (ANI): US President Donald Trump on Thursday (local time) warned that Democratic Socialist leadership in major American cities could lead to a “disaster”, reacting to the electoral victories of progressive candidates in Los Angeles and Washington DC. Commenting on the victories, Trump said...