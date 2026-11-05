Nations Championship rugby glance

\u003cdiv>\u003cp>Northern HemPWDLFAPts\u003c/p>\u003cp>France32011167512\u003c/p>\u003cp>Scotland32011089711\u003c/p>\u003cp>England32011257710\u003c/p>\u003cp>Ireland3201969710\u003c/p>\u003cp>Wales3102601025\u003c/p>\u003cp>Italy3003371310\u003c/p>\u003cp>Southern Hem\u003c/p>\u003cp>South Africa33001304915\u003c/p>\u003cp>New Zealand33001217015\u003c/p>\u003cp>Australia3102114858\u003c/p>\u003cp>Argentina310297997\u003c/p>\u003cp>Japan310262884\u003c/p>\u003cp>Fiji3003491450\u003c/p>\u003cp>ROUND FOUR\u003c/p>\u003cp>Friday, Nov. 6\u003c/p>\u003cp>Ireland vs. Argentina, Dublin, 2010 GMT\u003c/p>\u003cp>Saturday, Nov. 7\u003c/p>\u003cp>Italy vs. South Africa, Turin, 1140 GMT\u003c/p>\u003cp>Scotland vs. New Zealand, Edinburgh. 1410 GMT\u003c/p>\u003cp>Wales vs. Japan, Cardiff, 1640 GMT\u003c/p>\u003cp>France vs. Fiji, Lyon, 2010 GMT\u003c/p>\u003cp>Sunday, Nov. 8\u003c/p>\u003cp>England vs. Australia, London, 1510 GMT\u003c/p>\u003cp>ROUND FIVE\u003c/p>\u003cp>Friday, Nov. 13\u003c/p>\u003cp>France vs. South Africa, Paris, 2010 GMT\u003c/p>\u003cp>Saturday, Nov. 14\u003c/p>\u003cp>Italy vs. Argentina, Genova, 1140 GMT\u003c/p>\u003cp>Wales vs. New Zealand, Cardiff, 1410 GMT\u003c/p>\u003cp>England vs. Japan, London, 1640 GMT\u003c/p>\u003cp>Ireland vs. Fiji, Dublin, 2010 GMT\u003c/p>\u003cp>Sunday, Nov. 15\u003c/p>\u003cp>Scotland vs. Australia, Edinburgh, 1510 GMT\u003c/p>\u003cp>ROUND SIX\u003c/p>\u003cp>Saturday, Nov. 21\u003c/p>\u003cp>England vs. New Zealand, London, 1410 GMT\u003c/p>\u003cp>Scotland vs. Japan, Edinburgh, 1410 GMT\u003c/p>\u003cp>Italy vs. Fiji, Udine, 1640 GMT\u003c/p>\u003cp>Ireland vs. South Africa, Dublin, 1640 GMT\u003c/p>\u003cp>Wales vs. Australia, Cardiff, 2010 GMT\u003c/p>\u003cp>France vs. Argentina, Paris, 2010 GMT\u003c/p>\u003cp>FINALS\u003c/p>\u003cp>London\u003c/p>\u003cp>Friday, Nov. 27\u003c/p>\u003cp>Sixth vs Sixth, 1640 GMT\u003c/p>\u003cp>Third vs. Third, 2010 GMT\u003c/p>\u003cp>Saturday, Nov. 28\u003c/p>\u003cp>Fifth vs. Fifth, 1310 GMT\u003c/p>\u003cp>Second vs. Second, 1640 GMT\u003c/p>\u003cp>Sunday, Nov. 29\u003c/p>\u003cp>Fourth vs. Fourth, 1310 GMT\u003c/p>\u003cp>First vs. First, 1640 GMT\u003c/p>\u003c/div>