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General Hospital Spoilers: Washed Up From the Riverbank and Back for Revenge- Esme’s Stalking Trina?!
By Micki Swift,3 days ago
Is Esme Prince (Avery Kristen Pohl) back for revenge? Washed up from the Seine Riverbanks, and made her way to Port Charles, is Esme stalking Trina?. Spencer Cassadine and Esme Prince have been presumed dead since 2024. Their bodies were never found after they fell over off of a yacht in the Seine River. The incident happened over Esme’s obsession with Trina Robinson (Tabyana Ali).