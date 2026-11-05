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Defense in Madison Brooks case files motion to dismiss, claims video leaked to Nancy Grace
By Adam Burruss,7 days ago
BATON ROUGE — Defense attorneys in the Madison Brooks trial put in a motion to dismiss all charges for Desmond Carter, saying prosecutors leaked evidence to on-air personality Nancy Grace. Arrest documents say Brooks, a 19-year-old LSU student, left Reggie's Bar with Carter, Casen Carver, Kaivon Washington and Everett...