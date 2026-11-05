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Flash Flood Emergency Declared in North Georgia as Record River Levels Flood Downtown McCaysville
By Colin Scroggins,3 days ago
National Weather Service issued Flash Flood Emergency for McCaysville; Toccoa River crested at record 18.05 feet Thursday morning. Emergency crews continue evacuating stranded residents; numerous people still unreachable due to dangerous flooding conditions and hazardous water levels. A Flash Flood Emergency remains in effect for McCaysville in north Georgia Thursday...