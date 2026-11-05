undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
GSA Names Jennifer Hill Federal Acquisition Service Commissioner, Mark Weiss as PBS Head
By Arthur McMiler,7 days ago
Jennifer Hill previously served as CFO of Bank of America Merrill Lynch. Her stated FAS priorities are smarter buying, faster acquisition and fraud reduction. Cushman & Wakefield executive Mark Weiss will manage GSA’s 8,500-asset real estate portfolio. The General Services Administration has appointed Jennifer Hill, a financial services veteran...