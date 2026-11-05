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Walmart class action lawsuit alleges Great Value stevia products are mostly erythritol
By Top Class Actions,5 days ago
Who: Plaintiff Lee Ann Winter filed a class action lawsuit against Walmart Inc. Why: Winter claims Walmart falsely advertises its Great Value brand stevia sweeteners as being made with stevia extract when they actually contain erythritol. Where: The Walmart class action lawsuit was filed in California federal court. A new...