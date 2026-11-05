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One more mild day before noticeably different weather arrives for the weekend
By Meteorologist Peter Hall,7 days ago
As expected, the weather Thursday was again way above average temperature-wise! In fact, the first five days of November have each had high temperatures at least in double digits above average. We should be able to see one more high temperature at or over 10 degrees above average for Friday before we start feeling the reality of November type weather for Central New York!