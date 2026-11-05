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Jonathan Borrego to leave Oceanside city manager post in December
7 days ago
Oceanside City Manager Jonathan Borrego will depart on December 18, concluding more than nine years of service to our community and a career that advanced from Department Director to the City’s top administrative position. Borrego was recently named as the finalist for the City of Anaheim City Manager position. Anaheim’s City Council is expected to consider a proposed employment agreement for Borrego on Tuesday, November 10.