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IDPH reminds Illinoisans: It’s time to get seasonal respiratory illness immunizations
6 days ago
SPRINGFIELD – The Illinois Department of Public Health (IDPH) is reminding Illinoisans that it is time to get immunizations against seasonal respiratory illnesses, like flu, COVID-19, and RSV. The reminder comes after IDPH Director Dr. Sameer Vohra received his annual flu and COVID-19 shots during a visit to the Winnebago County Health Department.
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