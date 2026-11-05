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Health IT Business News – November 5, 2026
By Stephanie Fraser,4 days ago
MedeAnalytics announced Mede Foundation, a shared data, intelligence, AI, analytics and workflow foundation designed to help health plans make better decisions earlier and turn those decisions into measurable action. Hippocratic AI Introduces Polaris 6 Ultra Healthcare AI Model. Hippocratic AI announced Polaris 6 Ultra, an updated healthcare language model designed...