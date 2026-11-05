undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Massive Jacksonville Apartment Fire Damages 12 Units, Displaces 11 Residents Near Old St. Augustine Road
By admin,5 days ago
JACKSONVILLE, Fla. — A large apartment fire in Jacksonville Thursday morning, November 5, 2026, damaged 12 units and displaced approximately 11 residents after flames spread through multiple floors and ignited a propane tank on a second-floor balcony. Jacksonville Fire and Rescue Department (JFRD) crews from Engine 54 encountered heavy...
2