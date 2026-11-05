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Bail denied for Bedford County man accused of attacking a father, daughter with knife
4 days ago
BEDFORD COUNTY, Pa. (WTAJ) -- A Bedford County man was denied bail after allegedly attacking a father and his daughter with a knife, according to court documents. Donald Wesley Merkel, 43, of Hyndman, was charged with aggravated assault with a deadly weapon, aggravated assault with extreme indifference, reckless endangerment, simple assault and resisting arrest after police were called to a dispute at a Londonderry Township home.