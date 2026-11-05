undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Howard Hanna Portside Real Estate Group adds Melissa Winter
By Elizabeth Kanzeg Rowland,6 days ago
Melissa Winter joined Howard Hanna Portside Real Estate Group as part of the brokerage’s Massachusetts team. Winter specializes in helping first-time homebuyers and has 15 years of industry experience. “Melissa brings wonderful energy and experience to our team,” said Christina Frost, agent relations manager at Howard Hanna Portside Real...