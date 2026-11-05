undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
French banking group hit by supply chain cyberattack
By Lynn Greiner,6 days ago
The attack via a third-party provider’s platform gave crooks access to an internal account at Crédit Mutuel Arkéa. French regional banking group Crédit Mutuel Arkéa admitted Wednesday that attackers had accessed an internal account via an unnamed third-party service provider’s platform and transferred funds to other financial institutions. Those funds, it said, could have then been potentially converted to cryptocurrency by the thieves.