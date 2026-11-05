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BC-Soybean Futures
By The Associated Press,7 days ago
NEW YORK (AP) — Prices as of 4:30:00 PM Thursday, November 05. ContractOpenHighLowLastChangeToday's VolumeWednesday's Volume. Jan 271202.251210.001186.751188.25-14.00129821151307. Mar 271210.001216.751194.501196.25-14.006414081917. May 271219.251226.001205.001206.25-13.502744938784. Jul 271227.251233.501213.251214.50-12.502415932568. Aug 271215.751221.001204.001205.00-10.0046864800. Sep 271191.001195.001181.251182.75-6.7543022400. Nov 271187.751193.751180.001181.75-6.501275011704. Est vol 267,764. Wed.'s vol 324,722. Open int 947,038. Open Interest Change -3370.