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Continental Properties closes $480M refinancing for 10 properties
By Julie Strupp,7 days ago
Continental Properties has closed a $480 million refinancing deal for 10 multifamily communities across seven states in its Continental Properties Real Estate Development Fund II, LP, according to a press release shared with Multifamily Dive. The refinancing covers 2,731 units in Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Michigan and Tennessee, per...
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