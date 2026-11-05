undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
EXPLAINER | What rules must Pa Game Wardens follow on private property after court ruling?
By Emily Marines,7 days ago
PENNSYLVANIA (WJAC) — Pennsylvania game wardens may now need to get a warrant before entering certain private fields to investigate wildlife-related complaints, following a state Supreme Court ruling this summer and a new law signed in October that updates the state’s Game Code. The Pennsylvania Supreme Court expanded...