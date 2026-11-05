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Governor-elect Hinojosa introduces bipartisan transition team
By Jeff Awtrey,7 days ago
AUSTIN, Texas (KLTV) - In keeping with a campaign promise, Governor-elect Gina Hinojosa introduced members of her bipartisan transition team during a news conference Thursday. Among the team members is former Republican State Rep. Ernest Bailes, who served in the Texas House of Representatives from 2017 to 2025. Hinojosa described Bailes as a champion for public schools and a close ally on education issues.