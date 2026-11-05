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Dunsmuir Teen, 14, Missing Three Days, Last Seen in Maroon Hoodie With Family Guy Backpack
By Robbie Patel,5 days ago
Siskiyou County Sheriff's Office — Agency Leading Missing Teen Search. A 14-year-old Dunsmuir boy has not been seen in days, and the Siskiyou County Sheriff's Office is now asking the public for help finding him. Dre Michael Tanner was last seen at his residence on Edyth Street at 7:30 p.m. on November 1, and deputies say he has not been located since.
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