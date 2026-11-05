undefined
Posts
undefined
Followers
User since undefined NaN
Clay Higgins unblocks Lafayette activist on Facebook, but First Amendment lawsuit continues
By DEAN BOUDREAUX,7 days ago
A Lafayette activist who sued U.S. Rep. Clay Higgins for blocking him on Facebook has regained access to the congressman's official page, but his attorneys say the lawsuit will continue unless Higgins agrees not to block users because of their political views. Matthew Humphrey said he discovered Wednesday that he...
9