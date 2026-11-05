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Lawsuit Challenges Montana's New Ban on Corporate, Union, and Nonprofit Spending on Elections
7 days ago
An organized effort to circumvent the Supreme Court's ruling in Citizens United v. Federal Election Commission (2010) is gaining traction nationwide. It's also drawn a legal challenge in Montana. On Tuesday, Montana voters passed I-194. This citizen-initiated ballot measure amends the state statute to prohibit "artificial persons" from spending "money...